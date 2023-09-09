Александер Секулич и Евгений Пашутин выступят на тренерском семинаре в Краснодаре

В пятницу, 15 сентября, в МТЦ «Локомотив-Кубань» состоится семинар для баскетбольных тренеров и специалистов. Это событие приурочено к турниру Kuban Cup.

Спикерами на семинаре выступят известные тренеры Александр Секулич («Локомотив-Кубань» и сборная Словении) и («Парма»).

Секулич расскажет о:

– главных принципах и критериях подготовки тренеров и игроков в Словении

– проблемах перехода игроков из юношеского баскетбола в профессиональный и о путях решения этих проблем

– основных аспектах, которым на тренировках следует уделять внимание тренерам детско-юношеских школ.

Тема выступления Евгения Пашутина: «Личная защита. Основные принципы построения при использовании «смены».

Семинар начнется в Молодежном тренировочном центре «Локомотив-Кубань» в 10:00. Участие совершенно бесплатно, но надо заранее зарегистрироваться, выслав заявку на электронную почту Федерации баскетбола Краснодарского края (info@fbkk.ru).

Расписание матчей Kuban Cup:

14 сентября (четверг)

17:00. «Самара» – «Парма»

20:00. « » – «Руна»

16 сентября (суббота)

13:00. Матч за 3-е место

16:00. Финал.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича