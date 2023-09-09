Александер Секулич и Евгений Пашутин выступят на тренерском семинаре в Краснодаре
В пятницу, 15 сентября, в МТЦ «Локомотив-Кубань» состоится семинар для баскетбольных тренеров и специалистов. Это событие приурочено к турниру Kuban Cup.
Спикерами на семинаре выступят известные тренеры Александр Секулич («Локомотив-Кубань» и сборная Словении) и Евгений Пашутин («Парма»).
Секулич расскажет о:
– главных принципах и критериях подготовки тренеров и игроков в Словении
– проблемах перехода игроков из юношеского баскетбола в профессиональный и о путях решения этих проблем
– основных аспектах, которым на тренировках следует уделять внимание тренерам детско-юношеских школ.
Тема выступления Евгения Пашутина: «Личная защита. Основные принципы построения при использовании «смены».
Семинар начнется в Молодежном тренировочном центре «Локомотив-Кубань» в 10:00. Участие совершенно бесплатно, но надо заранее зарегистрироваться, выслав заявку на электронную почту Федерации баскетбола Краснодарского края (info@fbkk.ru).
Расписание матчей Kuban Cup:
14 сентября (четверг)
17:00. «Самара» – «Парма»
20:00. «Локомотив-Кубань» – «Руна»
16 сентября (суббота)
13:00. Матч за 3-е место
16:00. Финал.
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