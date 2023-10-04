Евгений Пашутин о матче с «Локо»: «Нужно терпеть все 40 минут, быть сфокусированными и играть на победу»

Теги Локомотив-Кубань Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин рассказал о том, как должна действовать команда в матче Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Поздравляю весь наш клуб и болельщиков с началом сезона. Мы начинаем с матча против «Локомотива-Кубань» на выезде, мы готовы к матчу.

Понимаем, что у них очень серьезный коллектив, укомплектован по всем позициям, играет в агрессивную защиту, очень много переходов в быстрый баскетбол. Наша задача – контролировать ритм игры, навязать борьбу снайперам: Щербеневу, Акун-Перселлу, Барфорду, Емченко. И, конечно, под кольцом: Морган, Уайт. Они сейчас в очень хорошей форме. Не буду весь состав перечислять.

Нужно быть очень внимательными со снайперами, контролировать подбор, контролировать ритм, играть от защиты и двигать мяч в нападении. Соперник хорошо защищается, нам нужно создавать пространство, чтобы мы могли проходить под кольцо и находить возможность для атаки. Ну и терпеть все 40 минут, быть сфокусированными и играть на победу», – рассказал Пашутин.

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