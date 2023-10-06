Окаро Уайт о матче с «Пармой»: «У нас были шансы выиграть еще до овертайма»
Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт считает, что краснодарцы сами упустили возможность победить в матче Лиги ВТБ с «Пармой» (85:87 ОТ).
– Как оценишь итоги матча?
– «Парма» выиграла по праву. Это хорошо натренированная команда, которая в решающие моменты была более сфокусированной, чем мы.
– Нет ли ощущения, что вы сами отдали сопернику победу?
– Пожалуй, да. У нас были шансы выиграть еще до овертайма. Но две потери превратились в две атаки, которые соперник реализовал. По ходу овертайма тоже были возможности, но мы сыграли недостаточно хорошо для победы. Посмотрите на статистику: у «Пармы» №15 Руслан (Абдулбасиров – Sports.ru) – 9 подборов в атаке. Станислав №11 (Ильницкий – Sports.ru) – 5 подборов. Они вдвоtм собрали больше подборов в атаке, чем вся наша команда. Вот вам и причина поражения. Но это только второй матч в сезоне. Мы сделаем все, чтобы исправить нашу игру и начать побеждать.
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