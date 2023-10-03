Виктор Вембаньяма: «В НБА весь клуб работает над реализацией одной цели, в Европе все иначе»

Теги Сан-Антонио Turkish Airlines EuroLeague НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма назвал отличие в работе между клубами НБА и Европы.

«Если говорить о Европе, то клубные структуры – офис, тренеры, персонал – они не сосредоточены на реализации долгосрочных амбиций. Иногда в Европе случаются конфронтации между игроками и тренерами, между игроками и офисом. Здесь же все работаю в гармонии, все сосредоточены на достижении одной цели.

Знаю, что не в каждом клубе НБА так, но здесь (показывает на чемпионские баннеры «Сперс») знают, как побеждать. Они уже делали это и хотят повторить. Все работают над одним и тем же, потрясающая гармония», – заявил Вембаньяма.

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3 комментария

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noke
Да уж, чувак попал в лучший, в этом плане, клуб лиги, теперь делает выводы. Нужно лечение Хьюстоном, Шарлотт, Миннесотой и пр.
+2
0
+2
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ПП ПП
Ответ noke
Да уж, чувак попал в лучший, в этом плане, клуб лиги, теперь делает выводы. Нужно лечение Хьюстоном, Шарлотт, Миннесотой и пр.
Лучше уж Филой.
+1
0
+1
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Jerry Rodrogha
Ответ noke
Да уж, чувак попал в лучший, в этом плане, клуб лиги, теперь делает выводы. Нужно лечение Хьюстоном, Шарлотт, Миннесотой и пр.
Не нужно. Пусть в хорошей организации играет
0
0
0
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