Виктор Вембаньяма: «В НБА весь клуб работает над реализацией одной цели, в Европе все иначе»
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма назвал отличие в работе между клубами НБА и Европы.
«Если говорить о Европе, то клубные структуры – офис, тренеры, персонал – они не сосредоточены на реализации долгосрочных амбиций. Иногда в Европе случаются конфронтации между игроками и тренерами, между игроками и офисом. Здесь же все работаю в гармонии, все сосредоточены на достижении одной цели.
Знаю, что не в каждом клубе НБА так, но здесь (показывает на чемпионские баннеры «Сперс») знают, как побеждать. Они уже делали это и хотят повторить. Все работают над одним и тем же, потрясающая гармония», – заявил Вембаньяма.
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