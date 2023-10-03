Виктор Вембаньяма: «В НБА весь клуб работает над реализацией одной цели, в Европе все иначе»

Бигмен « » назвал отличие в работе между клубами и Европы.

«Если говорить о Европе, то клубные структуры – офис, тренеры, персонал – они не сосредоточены на реализации долгосрочных амбиций. Иногда в Европе случаются конфронтации между игроками и тренерами, между игроками и офисом. Здесь же все работаю в гармонии, все сосредоточены на достижении одной цели.

Знаю, что не в каждом клубе НБА так, но здесь (показывает на чемпионские баннеры «Сперс») знают, как побеждать. Они уже делали это и хотят повторить. Все работают над одним и тем же, потрясающая гармония», – заявил Вембаньяма.

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