Джейлен Барфорд решил проблемы с документами и вернулся в расположение «Локомотива-Кубань»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Парма Девон Акун-Перселл Захар Ведищев Джейлен Барфорд Баскетбол

Один из лидеров «Локомотива-Кубань» Джейлен Барфорд решил проблемы с документами и вернулся в расположение клуба.

Американский защитник вряд ли сыграет в домашнем матче Лиги ВТБ с «Пармой» 5 октября. В первую очередь это связано с акклиматизацией.  

Также под вопросом участие Захара Ведищева и Девона Акун-Перселла, которые восстанавливаются после травм.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют

«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yigal Rishon
5-го апреля? 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ametis
Ответ Yigal Rishon
5-го апреля? 😀
к плей-офф будет готов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий