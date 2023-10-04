Джейлен Барфорд решил проблемы с документами и вернулся в расположение «Локомотива-Кубань»

Один из лидеров «Локомотива-Кубань» решил проблемы с документами и вернулся в расположение клуба.

Американский защитник вряд ли сыграет в домашнем матче Лиги ВТБ с «Пармой» 5 октября. В первую очередь это связано с акклиматизацией.

Также под вопросом участие и , которые восстанавливаются после травм.

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