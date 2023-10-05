Карл-Энтони Таунс набрал 20 очков в победном предсезонном матче против «Далласа». У Луки Дончича – 25

Теги предсезонные матчи Даллас Миннесота НБА видео Лука Дончич Карл-Энтони Таунс Баскетбол

«Миннесота» и «Даллас» в четверг открыли программу предсезонных матчей НБА встречей на арене «Этихад» в Абу-Даби, ОАЭ. «Миннесота» была сильнее – 111:99.

Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который набрал 20 очков, сделал 4 подбора и 2 блок-шота. Энтони Эдвардс пропустил матч из-за травмы голеностопного сустава.

Лучшим в составе «Мэверикс» стал Лука Дончич, набравший 25 очков в первой половине встречи. Кайри Ирвинг отметился всего 2 очками за 14 минут на паркете.

Вторая встреча пройдет 7 октября.

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5 комментариев

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fhneh
Состав Далласа это боль. Боюсь Лука может даже быстрее Эмбида обмен запросить. Эх, может и не стоило тогда выкидывать за бесценок Порз, а продолжать работать... Потенциальная пятерка Дончич - Брансон - Хардэуэй - Финни-Смит - Порзи превратилась невесть во что.
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Sonder
Ответ vzi
Смотрел игру. Шляпа редкая. По сути вторые-третьи составы играли. Звезды поиграли в первой половине 15-20 минут и все. Может, хоть в субботу побольше сыграют.
чето я подозреваю что главный Шляпник команду луки в такую кроличью нору спустит что там уже не до чаепитий с шалфеем будет
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vzi
Смотрел игру. Шляпа редкая. По сути вторые-третьи составы играли. Звезды поиграли в первой половине 15-20 минут и все.
Может, хоть в субботу побольше сыграют.
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rabindradat
Даллас слаб и блекл...Волки их разнесли и без Эдвардса
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vzi
Ответ Sonder
чето я подозреваю что главный Шляпник команду луки в такую кроличью нору спустит что там уже не до чаепитий с шалфеем будет
Thank you Kyrie? ;)
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