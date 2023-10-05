Карл-Энтони Таунс набрал 20 очков в победном предсезонном матче против «Далласа». У Луки Дончича – 25
«Миннесота» и «Даллас» в четверг открыли программу предсезонных матчей НБА встречей на арене «Этихад» в Абу-Даби, ОАЭ. «Миннесота» была сильнее – 111:99.
Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который набрал 20 очков, сделал 4 подбора и 2 блок-шота. Энтони Эдвардс пропустил матч из-за травмы голеностопного сустава.
Лучшим в составе «Мэверикс» стал Лука Дончич, набравший 25 очков в первой половине встречи. Кайри Ирвинг отметился всего 2 очками за 14 минут на паркете.
Вторая встреча пройдет 7 октября.
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