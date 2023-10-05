НБА. Предсезонные матчи. «Миннесота» против «Далласа»

« » и « » открывают программу предсезонных матчей НБА двумя играми на арене «Этихад» в Абу-Даби, ОАЭ.

Вторая встреча пройдет 7 октября.

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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