НБА. Предсезонные матчи. «Миннесота» против «Далласа»

Теги результаты предсезонные матчи Даллас Миннесота Баскетбол

«Миннесота» и «Даллас» открывают программу предсезонных матчей НБА двумя играми на арене «Этихад» в Абу-Даби, ОАЭ.

Вторая встреча пройдет 7 октября.

НБА

Предсезонные матчи

Миннесота – Даллас
Дата проведения
5 октября, 19.00, «Etihad Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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3 комментария

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8w6sxy5f6x
Ну , почти понеслась)
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VK02
Сегодня Анатолий Эдуардович покажет новый уровень!
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Cash_flow
Ответ 8w6sxy5f6x
Ну , почти понеслась)
Почти поздравляю всех поклонников баскетбола НБА! 😎✋🏽
0
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