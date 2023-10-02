Майк Конли: «Мне захотелось стать хорошим во многом благодаря Грегу Одену»
Разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли рассказал, что бывший одноклубник по университетской команде Грег Оден поспособствовал тому, что он демонстрирует джентельменское поведение.
Конли по итогам минувшем сезона в четвертый раз получил награду за спортивное поведение. Это рекорд НБА.
«У меня есть постоянное стремление к тому, чтобы быть правильным и милым, это тоже своеобразное соперничество. Началось все с одного из моих хороших друзей, Грега Одена, с которым мы играли за Огайо Стэйт. Мы везде ходили вместе, например, за продуктами, и он всегда держал дверь открытой для меня, да и вообще для всех. Если он первым оказывался возле двери, то придерживал ее для меня, моей мамы, моего отца, для всех.
И тогда я решил, что хочу опередить его и оказаться первым возле двери, чтобы придержать ее для остальных. Мне нравится соперничество, и вот с таким подходом мне захотелось быть хорошим человеком, пытающимся придерживать дверь на входе для других людей. Я делаю это все время, это стало частью меня, и я благодарен Грегу Одену за это», – признался Конли.
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