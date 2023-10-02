Разыгрывающий «Миннесоты» рассказал, что бывший одноклубник по университетской команде поспособствовал тому, что он демонстрирует джентельменское поведение.

Конли по итогам минувшем сезона в четвертый раз получил награду за спортивное поведение. Это рекорд .

«У меня есть постоянное стремление к тому, чтобы быть правильным и милым, это тоже своеобразное соперничество. Началось все с одного из моих хороших друзей, Грега Одена, с которым мы играли за Огайо Стэйт. Мы везде ходили вместе, например, за продуктами, и он всегда держал дверь открытой для меня, да и вообще для всех. Если он первым оказывался возле двери, то придерживал ее для меня, моей мамы, моего отца, для всех.

И тогда я решил, что хочу опередить его и оказаться первым возле двери, чтобы придержать ее для остальных. Мне нравится соперничество, и вот с таким подходом мне захотелось быть хорошим человеком, пытающимся придерживать дверь на входе для других людей. Я делаю это все время, это стало частью меня, и я благодарен Грегу Одену за это», – признался Конли.

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