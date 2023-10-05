Энтони Эдвардс пропустит предсезонный матч против «Далласа» из-за травмы

Теги травмы предсезонные матчи Даллас Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс не примет участие в сегодняшнем предсезонном матче против «Далласа» из-за травмы голеностопного сустава.

Сегодня «Миннесота» и «Даллас» открывают программу предсезонных матчей НБА встречей на арене «Этихад» в Абу-Даби, ОАЭ. Второй матч между командами пройдет 7 октября.

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2 комментария

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Макгрэди номер 1
Господи, скорей бы уже сезон новый начался, как же я хочу включить любимый баскетбол и отвлечься.
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AEZAKMI228
Ответ Макгрэди номер 1
Господи, скорей бы уже сезон новый начался, как же я хочу включить любимый баскетбол и отвлечься.
Такой искренний комментарий
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