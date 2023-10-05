Энтони Эдвардс пропустит предсезонный матч против «Далласа» из-за травмы

Атакующий защитник «Миннесоты» не примет участие в сегодняшнем предсезонном матче против « » из-за травмы голеностопного сустава.

Сегодня « » и «Даллас» открывают программу предсезонных матчей НБА встречей на арене «Этихад» в Абу-Даби, ОАЭ. Второй матч между командами пройдет 7 октября.

Медиадень НБА создан для Джимми Батлера. Новый сезон начинается с женской прически, накрашенных ногтей и проколотых губ, ноздрей и бровей