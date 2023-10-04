Энтони Эдвардс: «Если Руди Гобер бросит трехочковый в настоящей игре НБА, я уйду с площадки»
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс пошутил по поводу того, что его партнер по команде Руди Гобер этим летом отрабатывал броски из-за дуги.
«Если Руди бросит трехочковый в настоящей игре НБА, я уйду с площадки», – заявил Эдвардс.
В августе во время товарищеского матча за сборную Франции Гобер реализовал первый 3-очковый в карьере. Француз за 10 сезонов в НБА исполнил 14 дальних бросков, не попав ни разу.
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