Энтони Эдвардс: «Если Руди Гобер бросит трехочковый в настоящей игре НБА, я уйду с площадки»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс пошутил по поводу того, что его партнер по команде Руди Гобер этим летом отрабатывал броски из-за дуги.

«Если Руди бросит трехочковый в настоящей игре НБА, я уйду с площадки», – заявил Эдвардс.

В августе во время товарищеского матча за сборную Франции Гобер реализовал первый 3-очковый в карьере. Француз за 10 сезонов в НБА исполнил 14 дальних бросков, не попав ни разу.

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1 комментарий

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Михаил Опякин
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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