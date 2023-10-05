Джейсон Тейтум хочет сыграть за сборную США на Олимпиаде в Париже

Теги Бостон сборная США НБА Париж-2024 Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум присоединился к списку звезд НБА, которые намерены сыграть за сборную США на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает журналист The Athletic Джаред Вайс, Тейтум публично подтвердил свой интерес к игре за сборную.

В 2020 году Тейтум завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Ожидается, что в Олимпийских играх 2024 года примут участие такие звезды НБА, как Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Девин Букер, Бэм Адебайо.

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3 комментария

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Igbin
Тейтум после финала НБА будет уставшим.
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Naduvnoy
Ответ Igbin
Тейтум после финала НБА будет уставшим.
Ну как уставшим, успеет отдохнуть.
Всетки уже больше двух лет пройдет.
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