Джейсон Тейтум хочет сыграть за сборную США на Олимпиаде в Париже

Форвард « » присоединился к списку звезд НБА, которые намерены сыграть за сборную США на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в .

Как сообщает журналист The Athletic Джаред Вайс, Тейтум публично подтвердил свой интерес к игре за сборную.

В 2020 году Тейтум завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Ожидается, что в Олимпийских играх 2024 года примут участие такие звезды НБА, как Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Девин Букер, Бэм Адебайо.

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