Бэм Адебайо готов выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года

Центровой « » заявил о готовности выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в , сообщает журналист Тим Рейнольдс.

По словам Рейнольдса, Адебайо поедет на Олимпиаду, если не будет травмирован.

Ранее сегодня было объявлено, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид принял решение выступать за сборную США.

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