Бэм Адебайо готов выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года

Теги Майами сборная США НБА Париж-2024 Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо заявил о готовности выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает журналист Тим Рейнольдс.

По словам Рейнольдса, Адебайо поедет на Олимпиаду, если не будет травмирован.

Ранее сегодня было объявлено, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид принял решение выступать за сборную США.

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3 комментария

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Mit_Sam
Ответ Евгений Артюшков
Ещё один в абойме.
Одебайо в абойме. Помоги Даше найти две ошибки.
+2
0
+2
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Евгений Артюшков
Ещё один в абойме.
+1
0
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Решили уничтожить всех в Париже. По крайней мере, на бумаге
0
0
0
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