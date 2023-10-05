Бэм Адебайо готов выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года
Центровой «Майами» Бэм Адебайо заявил о готовности выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает журналист Тим Рейнольдс.
По словам Рейнольдса, Адебайо поедет на Олимпиаду, если не будет травмирован.
Ранее сегодня было объявлено, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид принял решение выступать за сборную США.
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