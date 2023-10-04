Леброн Джеймс о продолжении карьеры после сезона-23/24: «Пока не знаю»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после возвращения из отпуска признался, что пока не думает о карьерных перспективах после сезона-23/24.
У Джеймса есть опция игрока на сезон-24/25 (51,4 миллиона долларов). По его словам, сейчас он не готов ответить, продолжит карьеру или уйдет из баскетбола в 2024 году.
«Пока не знаю.
Чувствую себя иначе. Мне уже не 21, это точно. Но что касается энергии, то с этим нет никаких проблем», – сказал Джеймс.
Также 38-летнему Леброну интересно выступить на Олимпийских игра в Париже.
«Мне это интересно. Посмотрим», – заявил Джеймс.
Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?
Было бы красиво, если откинуть все реалии, конечно (: