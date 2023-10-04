Звездный форвард « » после возвращения из отпуска признался, что пока не думает о карьерных перспективах после сезона-23/24.

У Джеймса есть опция игрока на сезон-24/25 (51,4 миллиона долларов). По его словам, сейчас он не готов ответить, продолжит карьеру или уйдет из баскетбола в 2024 году.

«Пока не знаю.

Чувствую себя иначе. Мне уже не 21, это точно. Но что касается энергии, то с этим нет никаких проблем», – сказал Джеймс.

Также 38-летнему Леброну интересно выступить на Олимпийских игра в Париже.

«Мне это интересно. Посмотрим», – заявил Джеймс.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?