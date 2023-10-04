Леброн Джеймс о продолжении карьеры после сезона-23/24: «Пока не знаю»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс сборная США НБА олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после возвращения из отпуска признался, что пока не думает о карьерных перспективах после сезона-23/24.

У Джеймса есть опция игрока на сезон-24/25 (51,4 миллиона долларов). По его словам, сейчас он не готов ответить, продолжит карьеру или уйдет из баскетбола в 2024 году.

«Пока не знаю.

Чувствую себя иначе. Мне уже не 21, это точно. Но что касается энергии, то с этим нет никаких проблем», – сказал Джеймс.

Также 38-летнему Леброну интересно выступить на Олимпийских игра в Париже.

«Мне это интересно. Посмотрим», – заявил Джеймс.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

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4 комментария

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volshebstvo
Старый видать мечтает каким то чудом в этом сезоне взять титул. Далее олимпиаду и на такой мажорной завершить.

Было бы красиво, если откинуть все реалии, конечно (:
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малюта скуратов
мужик давай не выделывайся, тебе здоровье до 50 позволяет гонять
+2
0
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Дядя Санжар
Победа на ОИ была бы логической вершиной его блистательной карьеры!
+1
-1
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Друг Джордана
Ответ volshebstvo
Старый видать мечтает каким то чудом в этом сезоне взять титул. Далее олимпиаду и на такой мажорной завершить. Было бы красиво, если откинуть все реалии, конечно (:
Если такое случится, то, конечно нереальное что-то будет
0
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