«Автодор» потерял Синдэриуса Торнвелла до конца октября из-за травмы

Защитник « » выбыл до конца октября из-за травмы.

Экс-игрок НБА получил травму в первом же матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ с «Руной», когда накрыл соперника и неудачно приземлился. Американец получил травму задней поверхности бедра и пропустит около месяца.

Синдэриус не играл в официальных матчах из-за травмы с прошлого ноября. За предыдущий клуб «Бурсаспор» он провел всего два матча в чемпионате Турции сезона-22/23.

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