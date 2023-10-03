«Автодор» потерял Синдэриуса Торнвелла до конца октября из-за травмы

Теги травмы Автодор Единая лига ВТБ Синдэриус Торнвелл Баскетбол

Защитник «Автодора» Синдэриус Торнвелл выбыл до конца октября из-за травмы.

Экс-игрок НБА получил травму в первом же матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ с «Руной», когда накрыл соперника и неудачно приземлился. Американец получил травму задней поверхности бедра и пропустит около месяца. 

Синдэриус не играл в официальных матчах из-за травмы с прошлого ноября. За предыдущий клуб «Бурсаспор» он провел всего два матча в чемпионате Турции сезона-22/23. 

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