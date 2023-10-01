Крис Финч: «Шейку Милтону нужно чаще бросать трехочковые»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч впечатлен игрой нового разыгрывающего команды на тренировках.

«Я большой поклонник его игры. Хочу, чтобы он оставался самим собой. Он способен пройти с мячом туда, куда хочет. Всегда играет правильно.

Ему просто нужно быть агрессивным и быть самим собой. Мы сказали ему, что ему нужно чаще бросать трехочковые. У него очень хороший бросок, и он очень хорошо обращается с мячом. Не хочу, чтобы он упускал возможность для трехочкого броска», – сказал Финч.

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