Кирилл Писклов: «Жаль, что разбили именно эту машину. Очень берегу ее как воспоминание об Играх в Токио»

Атакующий защитник « » Кирилл Писклов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об инциденте с BMW X3, который он получил в подарок за второе место на Играх в Токио-2020 в составе сборной России по баскетболу 3х3.

В ночь с 3 на 4 октября в автомобиле разбили стекло и украли музыкальную колонку.

— Вы не можете помочь своей команде из-за травмы, а тут еще такая история. Сильно расстроились?

— Никто от этого не застрахован. Просто жаль, что разбили именно эту машину, которая дорога мне. Очень берегу ее как воспоминание об Играх в Токио. На своей личной машине я бы никогда не набил тату, что я серебряный призер Олимпиады (Olympic Silver Tokyo 2020) или что-то в этом роде. А так это ценный подарок, который напоминает мне о тех днях, да и людям приятно. Мне часто в городе сигналят, машут, улыбаются.

— Телефон, наверное, обрывается, как будто вы что-то выиграли?

— Есть такое, но я в любых ситуациях стараюсь искать позитив.

— Какое-то время придется передвигаться на такси?

— Нет, продолжаю ездить на ней. Заклеил разбитый фрагмент и ставлю машину на охраняемую парковку. А новое стекло думаю, что привезут в город в течение недели.

— Одна из версий нападения на Алексея Шведа заключалось в том, что обвиняемые проиграли крупную сумму на ставках. Допускаете, что тут могло случиться что-то подобное?

— Честно, не знаю. У меня есть две версии, которые я озвучил в полиции. Первая — это стечение обстоятельств. Вторая — наша победа над «Зенитом». К сожалению, у меня достаточно много хейтеров в Екатеринбурге. Лично ко мне никто не подходил, но я часто слышал разговоры, что многим что-то не нравится во мне. К тому же после победы в Петербурге я написал в своих социальных сетях: «Главное не победа, а участие». Можно сказать, немного подколол. Возможно, это кому-то не понравилось. Эту машину много кто знает в городе. При этом не исключено, что я ошибаюсь. Просто хочется найти этого человека и позвать его на наши матчи.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6