Кирилл Писклов остался в «Уралмаше» еще на 2 года

Теги переходы Единая лига ВТБ Уралмаш Кирилл Писклов Баскетбол

Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» объявил о продлении контракта с атакующим защитником Кириллом Пискловым (26 лет, 192 см) на два года.

В прошедшем сезоне Писклов провел за екатеринбургский клуб 43 матча, набирая в среднем 11,3 очка, 4,0 подбора, 3,8 передачи и 2,2 перехвата.

Писклов является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио по баскетболу 3х3.

«Костяк команды планируем сохранить процентов на 80». Спортдиректор «Уралмаша» – о выходе в Лигу ВТБ

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