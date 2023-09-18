Кирилл Писклов не поможет «Уралмашу» на старте сезона из-за травмы. Он восстановится к середине ноября

Защитник « » Кирилл Писклов в конце августа перенес операцию на голеностопе.

Призер Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 будет восстанавливаться порядка 2,5 месяцев. Об этом рассказал исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов.

«Операция состоялась 21 августа. У Кирилла была чистка голеностопного сустава. Плюс пластика передней таранно-малоберцовой связки. Сейчас защитник тренируется без беговых упражнений. Делает укрепляющие тренировки на различные мелкие мышцы и стабилизаторы в тренажерном зале, плавает в бассейне и работает на велотренажере. Плюс бросковые тренировки. Сроки возвращения – примерно середина ноября. Возможно, немного раньше», – сказал Доманов.

Первый матч в Лиге ВТБ «Уралмаш» проведет 2 октября на выезде с «Зенитом».

В прошлом сезоне Писклов в среднем набирал 11,3 очка, 4 подбора и 3,8 передачи в Суперлиге.

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