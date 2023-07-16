Андрей Кириленко посетил открытие Центра уличного баскетбола в Твери
Президент РФБ Андрей Кириленко посетил Тверь, где сегодня состоялось открытие Центра уличного баскетбола.
На открытии также присутствовали олимпийский чемпион-1972 Иван Едешко, чемпион Европы-2007 Алексей Саврасенко и серебряный призер Олимпийских игр-2020 по баскетболу 3х3 Кирилл Писклов.
Также Кириленко встретился с заместителем губернатора Тверской области, чтобы обсудить строительство регионального центра баскетбола.
Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном
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