Андрей Кириленко посетил открытие Центра уличного баскетбола в Твери

Теги Алексей Саврасенко РФБ Андрей Кириленко фото Иван Едешко Кирилл Писклов Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко посетил Тверь, где сегодня состоялось открытие Центра уличного баскетбола.

На открытии также присутствовали олимпийский чемпион-1972 Иван Едешко, чемпион Европы-2007 Алексей Саврасенко и серебряный призер Олимпийских игр-2020 по баскетболу 3х3 Кирилл Писклов.

Также Кириленко встретился с заместителем губернатора Тверской области, чтобы обсудить строительство регионального центра баскетбола.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

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