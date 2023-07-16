Андрей Кириленко посетил открытие Центра уличного баскетбола в Твери

Президент РФБ Андрей Кириленко посетил Тверь, где сегодня состоялось открытие Центра уличного баскетбола.

На открытии также присутствовали олимпийский чемпион-1972 , чемпион Европы-2007 Алексей Саврасенко и серебряный призер Олимпийских игр-2020 по баскетболу 3х3 Кирилл Писклов.

Также Кириленко встретился с заместителем губернатора Тверской области, чтобы обсудить строительство регионального центра баскетбола.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном