Андрей Лопатин: «Скучаю по Алексею Шведу»

Форвард МБА Андрей Лопатин в интервью тележурналу «Вид сверху» рассказал, что ему не хватает трештока, который они устраивали с экс-игроком ЦСКА Алексеем Шведом перед матчами.

«Как мне без Алексея Шведа? Очень скучно. Никакие пари не заключаются, никто не говорит во время матча: «Я сейчас забью сверху через тебя». Буду ли я искать себе нового оппонента? Нет, я буду ждать Леху обратно!» – сказал Лопатин.

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