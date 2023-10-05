Андрей Лопатин: «Скучаю по Алексею Шведу»

Теги Алексей Швед Единая лига ВТБ МБА Андрей Лопатин Баскетбол

Форвард МБА Андрей Лопатин в интервью тележурналу «Вид сверху» рассказал, что ему не хватает трештока, который они устраивали с экс-игроком ЦСКА Алексеем Шведом перед матчами.

«Как мне без Алексея Шведа? Очень скучно. Никакие пари не заключаются, никто не говорит во время матча: «Я сейчас забью сверху через тебя». Буду ли я искать себе нового оппонента? Нет, я буду ждать Леху обратно!» – сказал Лопатин.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют

«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА

Медиадень НБА создан для Джимми Батлера. Новый сезон начинается с женской прически, накрашенных ногтей и проколотых губ, ноздрей и бровей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий