Андрей Лопатин об отсутствии международных матчей: «Обидно, но мы радуемся тому, что есть»

Теги сборная России МБА Андрей Лопатин Баскетбол

Форвард МБА и сборной России Андрей Лопатин оценил сезон московской команды и рассказал, как воспринимает отсутствие международных матчей.

«Отсутствие международных матчей? Обидно, но мы радуемся тому, что есть. Игры с Беларусью были очень интересные. Спасибо белорусам, что приехали в Москву. Надеюсь, на втором летнем сборе нам тоже получится провести несколько товарищеских матчей.

Лично я очень доволен сезоном. Что касается команды, то первый сезон в Лиге ВТБ получился хорошим. Вышли в плей-офф, хотя амбиций у нас были еще больше. Хотелось выиграть не одну игру у «Зенита», а попытаться зацепиться за выход в полуфинал. Серия с чемпионом получилась интересной. В целом рад за ребят. Надеюсь, что в следующем сезоне покажем себя намного лучше.

Усиление МБА? Да, мне нравятся наши подписания. Со всеми знаком, кроме Минченко. Надеюсь, Женя легко зайдет в наш коллектив. Новички очень легко вписываются в него. У нас все ребята с юмором», – заявил Лопатин.

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