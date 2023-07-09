Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов Андрея Лопатина в сезоне-2022/23

Теги видео Единая лига ВТБ МБА Андрей Лопатин Баскетбол

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов тяжелого форварда МБА Андрея Лопатина в сезоне-2022/23.

Лопатин стал лучшим в МБА по подборам (5,0) и вторым в команде по очкам (10,6) и перехватам (1,3).

Форвард принял участие во всех 36 матчах сезона, в которых реализовывал 43,4% трехочковых бросков, войдя в Топ-10 Лиги по этому показателю.

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