Дрю Холидэй о «Бостоне»: «Я здесь для того, чтобы сделать команду сильнее и стать чемпионом»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Дрю Холидэй пообщался с прессой после первой тренировки с командой.

«Я здесь для того, чтобы сделать команду сильнее и стать чемпионом.

Наблюдая за парнями вначале, можно было заметить, что у них уже есть определенная «химия», что очень здорово. Можно сказать, что они голодны и хотят добиться того, что не получилось в прошлом году.

<...> Наши лучшие игроки, Джейсон Тейтум и Джейлен Браун, отрабатывали в обороне, и я знаю, каково это, когда ты выкладываешься на обеих сторонах площадки. Очевидно, что эти двое будут вести нас за собой большую часть пути», – сказал Холидэй.

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1 комментарий

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H82W8
Думаю условный финал конфы Милуоки - Бостон будет очень интересным, обоим клубам есть что доказывать.
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