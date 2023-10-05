Дрю Холидэй о «Бостоне»: «Я здесь для того, чтобы сделать команду сильнее и стать чемпионом»

Разыгрывающий « » пообщался с прессой после первой тренировки с командой.

«Я здесь для того, чтобы сделать команду сильнее и стать чемпионом.

Наблюдая за парнями вначале, можно было заметить, что у них уже есть определенная «химия», что очень здорово. Можно сказать, что они голодны и хотят добиться того, что не получилось в прошлом году.

<...> Наши лучшие игроки, и , отрабатывали в обороне, и я знаю, каково это, когда ты выкладываешься на обеих сторонах площадки. Очевидно, что эти двое будут вести нас за собой большую часть пути», – сказал Холидэй.

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