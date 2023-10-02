Эдриан Воджнаровски: «Селтикс» нацелены на то, чтобы сохранить Дрю Холидэя на длительный срок»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриан Воджнаровски, «Бостон» в будущем планирует продлить контракт с разыгрывающим Дрю Холидэем, которого выменял у «Портленда».

«Селтикс» в последние дни были среди команд, занимающих самые высокие места в списке предпочтений Холидэя. Как сообщают источники, «Бостон» нацелен на то, чтобы сохранить Дрю на длительный срок.

У Холидэя остался год по контракту. «Бостон» в борьбе за него опередил несколько команд в обеих конференциях, выложив значительную компенсацию», – сообщил Воджнаровски.

У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-24/25.

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5 комментариев

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AEZAKMI228
Ответ Ed Monix
Да шиш его знает, но, с моей точки зрения, нифига Селтикс не усилились. Слили двух Уильямсов и Брогдона, которые приносили огромную пользу. Джру, как говорят, просто классный мужик по жизни, не токсичный, а не только хорошо стучит мячом. Удачи ему и Порзингису в Бостоне. Может толк и будет, но что-то как-то не верится.
в смысле? они уперлись в потолок этим составом, надо было что то подкорректировать. по мне так они усилились
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Ed Monix
Ответ armageddon123456
а потом махнут его в межсезонье. Это ж Селтикс
Да шиш его знает, но, с моей точки зрения, нифига Селтикс не усилились. Слили двух Уильямсов и Брогдона, которые приносили огромную пользу. Джру, как говорят, просто классный мужик по жизни, не токсичный, а не только хорошо стучит мячом. Удачи ему и Порзингису в Бостоне. Может толк и будет, но что-то как-то не верится.
+2
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+2
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ПП ПП
Мне кажется что за такие активы Портленд и Лилард отдал бы.
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Stranfio
Ответ Ed Monix
Да шиш его знает, но, с моей точки зрения, нифига Селтикс не усилились. Слили двух Уильямсов и Брогдона, которые приносили огромную пользу. Джру, как говорят, просто классный мужик по жизни, не токсичный, а не только хорошо стучит мячом. Удачи ему и Порзингису в Бостоне. Может толк и будет, но что-то как-то не верится.
Ну опять таки что Тайм Лорд, что Брогдон травматичны, а вот Холидей наоборот более стабильный, так что кому как, но мне кажется Бостон пошли алл-ин с этим трейдом и очень даже усилились, стартовая Пятерка теперь огненная у Бостона.
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