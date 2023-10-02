По словам инсайдера ESPN Эдриан Воджнаровски, «Бостон» в будущем планирует продлить контракт с разыгрывающим , которого выменял у «Портленда».

«Селтикс» в последние дни были среди команд, занимающих самые высокие места в списке предпочтений Холидэя. Как сообщают источники, «Бостон» нацелен на то, чтобы сохранить Дрю на длительный срок.

У Холидэя остался год по контракту. « » в борьбе за него опередил несколько команд в обеих конференциях, выложив значительную компенсацию», – сообщил Воджнаровски.

У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-24/25.

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