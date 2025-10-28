«Это улучшает отношения между фанатами и игроками». Кевин Дюрэнт объяснил, почему считает свой троллинг в соцсетях полезным для НБА

Кевин Дюрэнт считает, что его откровенность помогает развивать популярность игры.

37-летний баскетболист объяснил, почему не видит проблемы в том, чтобы вступать в перепалки с фанатами онлайн.

«Обычному болельщику тоже нужно отвечать. Серьезно, если ты сомневаешься в том, что я делаю, почему бы не спросить у первоисточника, если тебе так интересно?

Так что да, миллионы людей остаются без внимания, но если я отвечаю двум-трем людям, почему вы говорите, что я спорю со всеми? Это просто преувеличение. Я общаюсь со всеми? Я могу ответить одному-двум людям тут и там, потратить на это 30 секунд и продолжить свой день.

Как я уже сказал, если смотреть на картину в целом, я действительно верю, что те люди, на которых я иногда «наезжаю», получают удовольствие от этого взаимодействия. Возможно, это подтолкнет их купить еще больше билетов на матчи НБА , оформить подписку на сервисы лиги или сильнее увлечься нашей игрой. Понимаете, о чем я?

Я чувствую, что если бы мы все были немного более аутентичными в своих реакциях, популярность нашей игры выросла бы», – заявил Дюрэнт .