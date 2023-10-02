Брэд Стивенс: «В НБА есть список парней, которых никогда не думаешь, что у тебя будет шанс получить. Холидэй – один из них»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Брэд Стивенс Баскетбол

«Бостон» выменял у «Портленда» разыгрывающего Дрю Холидэя за защитника Малкольма Брогдона, центрового Роберта Уильямса и два драфт-пика первого раунда.

Президент «Селтикс» Брэд Стивенс рассказал, почему организация пошла на такое решение.

«В лиге есть список парней, которых никогда не думаешь, что у тебя будет шанс получить, и Дрю – один из них. Великолепный партнер по команде, с элитным конкурентоспособным характером», – сказал Стивенс.

У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-2024/25.

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