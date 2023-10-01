Скип Бэйлесс: «Дрю Холидэй делает «Селтикс» фаворитами на победу на Востоке и в чемпионате»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс отреагировал на переход опытного разыгрывающего Дрю Холидэя в «Бостон».

«Дрю Холидэй делает «Селтикс» фаворитами на победу на Востоке и в чемпионате.

Он более ценный игрок, чем Дэмиан Лиллард: защитник, плеймейкер, болер, лидер, рабочая лошадка, победитель. Дэйм просто более зрелищный. Тренер «Селтикс» не должен им мешать, но поздравляю их. Дрю! – написал Бэйлесс в соцсети.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Куркаев
А, то есть «Милуоки» отдали Дрю скрепя сердца, понимая, что ослабляются, заменяя его Дэймом, но за это получили дополнительную компенсацию для глубины?
Или подождите…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
что-то давненько ничего про Дрю Бэрримор не слыхал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий