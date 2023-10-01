Скип Бэйлесс: «Дрю Холидэй делает «Селтикс» фаворитами на победу на Востоке и в чемпионате»

Известный спортивный эксперт отреагировал на переход опытного разыгрывающего Дрю Холидэя в « ».

« делает «Селтикс» фаворитами на победу на Востоке и в чемпионате.

Он более ценный игрок, чем Дэмиан Лиллард: защитник, плеймейкер, болер, лидер, рабочая лошадка, победитель. Дэйм просто более зрелищный. Тренер «Селтикс» не должен им мешать, но поздравляю их. Дрю! – написал Бэйлесс в соцсети.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья