«Дрю проснулся от новостей о том, что его обменяли. Ни предупреждения, ни намека. Это ведь «просто бизнес». Жена Холидэя оставила сообщение после обмена из «Бакс»

Лорен Холидэй, жена разыгрывающего « » , оставила эмоциональное сообщение в соцсети после обмена супруга из « ».

По словам Лорен, этот обмен «раздавил ее».

Холидэй отметила, она сомневалась, стоит ли вообще писать что-либо, но «открытость помогает ей исцелиться» :«Я рассказываю об этом не ради сочувствия. Я рассказываю об этом для того, чтобы вы увидели, что за «бизнесом» стоят реальные люди. Потому что, вопреки клише, это на самом деле личное, то есть затронуты настоящие жизни людей. Это никогда не бывает «просто бизнесом».

Холидэй написала, что Дрю прилег вздремнуть и проснулся от новостей, что его обменяли: «Никакого предупреждения, никакого намека, даже разговора о том, что это может быть возможно. Просто, все сделано. Теперь двигайтесь дальше, потому что «это не личное, это бизнес».

Так что да, это больше, чем бизнес. Не потому, что мы на это обижаемся, а потому, что мы люди, у нас есть отношения, мечты и связь с местом, где мы играем.

<...> Представьте себе мир, где мы не прячемся за «бизнесом», где мы не относимся друг к другу как к товару, а видим друг в друге ценные частицы человеческого сообщества, призванные служить друг другу в самых разнообразных формах.

Представьте себе, что мы не просто ставим знаки доллара на спортсменов. Представьте, если бы мы инвестировали в них как в людей, как в невероятные силы добра, если бы в повседневной жизни мы ожидали от себя того же, что и от каждого спортсмена, выходящего на свою арену. Мы ожидаем усилий. Мы ожидаем сосредоточенность. Мы ожидаем честность. Мы ожидаем успех. А что, если бы наши стандарты в бизнесе были такими же? Другими словами, представьте себе, если бы это было и «бизнесом», и чем-то личным. Именно такой мир я хочу создать», – написала Холидэй.

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