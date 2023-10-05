«Дрю проснулся от новостей о том, что его обменяли. Ни предупреждения, ни намека. Это ведь «просто бизнес». Жена Холидэя оставила сообщение после обмена из «Бакс»

Теги Бостон Милуоки Портленд НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Лорен Холидэй, жена разыгрывающего «Бостона» Дрю Холидэя, оставила эмоциональное сообщение в соцсети после обмена супруга из «Милуоки».

По словам Лорен, этот обмен «раздавил ее».

Холидэй отметила, она сомневалась, стоит ли вообще писать что-либо, но «открытость помогает ей исцелиться» :«Я рассказываю об этом не ради сочувствия. Я рассказываю об этом для того, чтобы вы увидели, что за «бизнесом» стоят реальные люди. Потому что, вопреки клише, это на самом деле личное, то есть затронуты настоящие жизни людей. Это никогда не бывает «просто бизнесом».

Холидэй написала, что Дрю прилег вздремнуть и проснулся от новостей, что его обменяли: «Никакого предупреждения, никакого намека, даже разговора о том, что это может быть возможно. Просто, все сделано. Теперь двигайтесь дальше, потому что «это не личное, это бизнес».

Так что да, это больше, чем бизнес. Не потому, что мы на это обижаемся, а потому, что мы люди, у нас есть отношения, мечты и связь с местом, где мы играем.

<...> Представьте себе мир, где мы не прячемся за «бизнесом», где мы не относимся друг к другу как к товару, а видим друг в друге ценные частицы человеческого сообщества, призванные служить друг другу в самых разнообразных формах.

Представьте себе, что мы не просто ставим знаки доллара на спортсменов. Представьте, если бы мы инвестировали в них как в людей, как в невероятные силы добра, если бы в повседневной жизни мы ожидали от себя того же, что и от каждого спортсмена, выходящего на свою арену. Мы ожидаем усилий. Мы ожидаем сосредоточенность. Мы ожидаем честность. Мы ожидаем успех. А что, если бы наши стандарты в бизнесе были такими же? Другими словами, представьте себе, если бы это было и «бизнесом», и чем-то личным. Именно такой мир я хочу создать», – написала Холидэй.

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11 комментариев

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кандид
Лорен, посоветуй мужу работать в офисе или водителем грузовика, тогда его никто не обменяет и твои нежные чувства не будут задеты. Интересно, правда, что он тебе ответит на это...
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tusiel
У вас есть 40 миллионов причин потерпеть
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G-Funk
Как-нибудь переживет
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Алексей Ильин
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Курье Хамес
переезд из одной виллы в другую это конечно невероятный стресс, сил миссис Холидей!
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Montenegro Serbian
Ответ Т Le
Перепись терпил, которых можно тасовать открыта.
Тут ситуация реально двоякая.
С одной стороны спортсмены - это профики. В НХЛ или НБА их действительно могут обменять куда-то не спрашивая их мнения. Это правила игры и они известны заранее, ну а подобные издержки хорошо оплачиваются в их деятельности.
С другой стороны всё-таки живые люди (пусть это даже и миллионеры) остаются живыми людьми и по возможности всё-таки нужно уметь в человечность и предупреждать что насчёт тебя мол так и так, ведутся переговоры и ты можешь уехать в, такой-то клуб. Если конечно переговоры не произошли прям совсем стремительно.
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vzi
Но как город Бостон, конечно, на порядок лучше Милуоки.
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Venger80
Ответ G-Funk
Как-нибудь переживет
Несколько десятков миллионов долларов скрасят этот тяжёлый момент
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vzi
Ответ кандид
Лорен, посоветуй мужу работать в офисе или водителем грузовика, тогда его никто не обменяет и твои нежные чувства не будут задеты. Интересно, правда, что он тебе ответит на это...
В Америке и офисных и водителей сокращают без разговоров.
В Европе более человечный подход.
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