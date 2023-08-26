Уилли Эрнангомес набрал 22 очка в победном матче Испании против Кот-д’Ивуара

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Центровой сборной Испании Уилли Эрнангомес стал самым результативным игроком в стартовом матче испанцев на чемпионате мира. Испания одержала разгромную победу над Кот-д’Ивуаром – 94:64.

Эрнангомес набрал 22 очка (9 из 12 с игры, 4 из 6 с линии штрафных), сделал 5 подборов, 1 передачу и 1 перехват.

Усман Гаруба отметился 12 очками и 7 подборами, Хуан Эрнангомес добавил 11 очков, 4 подбора и 4 передачи.

Лучшими в составе сборной Кот-д’Ивуара стали Базумана Коне (11 очков) и Жан-Филипп Далли (10).

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