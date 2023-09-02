Диллон Брукс: «Нельзя уступить испанцам в жесткости»

Форвард сборной Канады Диллон Брукс поделился ожиданиями от важного матча с командой Испании на чемпионате мира и назвал самых опасных игроков в составе соперника.

«Мы прижаты спиной к стене. У нас много парней, которые играли в плей-офф и бывали в подобных матчах. Мы разочарованы поражением от Бразилии. Нам придется пройти трудный путь, но нас это устраивает.

Испанцы играют очень жестко и вынуждают делать дополнительные передачи. Они неэгоистичные, делятся мячом и играют друг с другом уже очень давно. Это также довольно большая команда, поэтому нам придется бороться за подбор в защите.

Хуанчо – очень хороший игрок. Уилли тоже очень хорош. Оба парня хороши на подборе в нападении и часто имеют преимущество в росте перед соперниками. Мы не должны уступить им в жесткости», – сказал Брукс.

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