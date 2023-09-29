Защитник «Миннесоты» и сборной США Энтони Эдвардс отреагировал на хвалебные отзывы со стороны главного тренера национальной команды .

По словам Эдвардса, в 2020 году перед драфтом Керр оценивали его работу более критично.

«Я думал, что много работаю. Когда я был на просмотре у них, он все останавливал тренировку, типа: «Это все, что у тебя есть?» Это все, что ты можешь дать?» И я такой: «Да я стараюсь изо всех сил, как ты и просишь». Что еще требуется? Я весь мокрый.

А он мне: «Приятель, тебе надо посмотреть, как работают Стеф, Кей Ди и Клэй. «Уоррриорз» все говорили мне, что я недостаточно выкладываюсь. «Если бы у нас был первый пик, мы бы тебя на выбрали». Я подумал: «Да что же это вообще такое?»

Я и мой тренер возвращались домой после ужина и говорили о том, что я должен прибавить, давать еще больше. Я не понимал, как, не понимал, что нам надо делать, но надо было прибавлять. И я стал работать просто как сумасшедший в зале», – рассказал Эдвардс.

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