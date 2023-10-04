Матч «Нижний Новгород» – УНИКС перенесен из-за вспышки коронавируса в казанской команде («Перехват»)

лига ВТБ объявила о переносе матча «Нижний Новгород» – , который должен был состояться завтра, 5 октября. Решение принято по состоянию здоровья игроков казанской команды.

По информации «Перехвата», причиной переноса встречи стала вспышка коронавируса в УНИКСе.

УНИКС предоставил директорату Лиги ВТБ на рассмотрение медицинские документы, по которым команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч пять и более игроков.

Новая дата матча будет объявлена позже.

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