Матч «Нижний Новгород» – УНИКС перенесен из-за вспышки коронавируса в казанской команде («Перехват»)
Единая лига ВТБ объявила о переносе матча «Нижний Новгород» – УНИКС, который должен был состояться завтра, 5 октября. Решение принято по состоянию здоровья игроков казанской команды.
По информации «Перехвата», причиной переноса встречи стала вспышка коронавируса в УНИКСе.
УНИКС предоставил директорату Лиги ВТБ на рассмотрение медицинские документы, по которым команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч пять и более игроков.
Новая дата матча будет объявлена позже.
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