Зоран Лукич: «Мы должны быть готовы к напору УНИКСа»

Теги УНИКС БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча против УНИКСа в рамках Лиги ВТБ.

«Мы всем тренерским составом вместе с командой посмотрели последний матч УНИКСа против «Локомотива-Кубань», который прошел несколько дней назад в Казани. Главное, что бросилось в глаза — мощная энергия и агрессия УНИКСа. Физически и, можно сказать, психологически они разнесли краснодарскую команду, а она оказалась не готова к такой агрессии соперника.

Все это произошло из-за неудачного выступления УНИКСа на Суперкубке. Они отреагировали верно, и мы должны быть готовы к такому напору. Нет ни одной причины, по которой УНИКС стал бы менять такой настрой и подготовку к игре. Поэтому ожидаем очень агрессивных соперников здесь в Нижнем, к которым нужно быть готовыми и физически, и ментально. Если сумеем правильно и умно ответить, то перешагнем первую ступеньку и сможем побороться за победу», – сказал Лукич.

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