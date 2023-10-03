«Зенит» – главный фаворит сезона Единой лиги ВТБ по версии «Взял Мяч»
Telegram-канал «Взял Мяч» представил свою пятерку главных претендентов на чемпионский кубок имени Сергея Белова.
Главным фаворитом нового сезона Единой лиги ВТБ по мнению авторов «Взял Мяч» является «Зенит». В тройку лидеров также входят «Локомотив-Кубань» и действующий чемпион УНИКС.
ЦСКА занимает лишь четвертое место в списке, «Нижний Новгород» – пятое.
«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6
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