Дмитрий Узинский: «В матче с УНИКСом «Локо» не хватило ключевых игроков атаки. Все наладится, мы наберем ход»

Капитан «Локомотива-Кубань» уверен в том, что крупное поражение от УНИКСа в стартовом матче сезона Лиги ВТБ не отражает истинный уровень команды.

– Чего не хватило «Локомотиву-Кубань», чтобы навязать борьбу УНИКСу?

– Мы приехали в столицу Татарстана без ряда игроков основы, пропускавших эту встречу по разным причинам. Нам однозначно не хватило равноценных замен: все-таки , и сильно влияют на вариативность игры команды в атаке. И Джейлен, и Девон были в числе топ-бомбардиров прошлого чемпионата. Захар опасен для соперника за счет своего дальнего броска, проходов под кольцо. Отсутствие ключевых игроков сильно повлияло на результативность, реализацию бросков, возможность растягивать защиту УНИКСа. Ведищев и Девон восстанавливаются, и мы ждем их вместе с Барфордом в составе команды уже в ближайшие дни. Добавлю, что столкнуться с этими сложностями с составом лучше сейчас, чем во время решающих матчей плей-офф весной.

– Прошлый сезон для «Локо» начинался непросто. Можно ли проводить аналогии?

– Я бы не стал сравнивать. Благодаря руководству клуба и лично президенту Андрею Ведищеву в команде остались все лидеры, сохранился костяк. А в прошлом сезоне мы начинали с чистого листа. Сейчас налажено взаимопонимание внутри коллектива. Повторюсь: в первом матче не хватило ключевых игроков атаки, но все наладится, и « » наберет ход.

– Уже 5 октября предстоит первый домашний матч сезона. Какие ожидания от встречи с «Пармой»?

– Мы намерены показать свой лучший баскетбол. В домашних стенах болельщики нас поддерживают, команда просто обязана выиграть красиво.

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