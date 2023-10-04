«Баскония» и Маркус Ховард продлят контракт до 2026 года с повышением зарплаты

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Баскония чемпионат Испании Маркус Ховард Баскетбол

«Баскония» и разыгрывающий Маркус Ховард (24 года, 178 см) продлят контракт до 2026 года.

У Ховарда есть действующее соглашение до 2024 года. С учетом достигнутой договоренности, испанский клуб поднимет зарплату баскетболиста на предстоящий сезон.

Также контракт продлевается еще на два сезона с повышением зарплаты.

В дебютном для себя сезоне Евролиги Ховард набирал 14,2 очка при 36,5% из-за дуги.

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