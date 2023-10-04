Бюджет «Жальгириса» в новом сезоне составит 13 миллионов евро

Новый генеральный менеджер каунасского « » представил финансовые показатели команды по прошлому и новому сезонам.

В прошлом сезоне организация планировала получить доход в размере 11,3 миллиона евро, но перевыполнила этот план почти на 3 миллиона, заработав 14,2 миллиона. Во многом это было достигнуто за счет высоких продаж билетов, которые превзошли прогноз на 60%.

2 миллиона евро были заработаны на продаже абонементов, а регулярные продажи билетов принесли дополнительно 4,6 миллиона, из которых 1,5 миллиона пришлись на один домашний матч плей-офф Евролиги против «Барселоны».

В прошлом сезоне «Жальгирис» потратил 13,1 миллиона евро (8,4 миллиона на зарплаты игроков и тренерского штаба). Организация задействовала 1,9 миллиона на проведение «Финала четырех» , заработав на этом 1,8 миллиона. Общая прибыль за весь сезон составила 1 миллион евро.

В этом году «Жальгирис» рассчитывает собрать бюджет в 13 миллионов евро, из которых 2 миллиона поступят от муниципалитета Каунаса, 4,1 миллиона – от спонсорства и рекламы, 1,9 миллиона – от телевизионных прав и еще 5 миллионов – от продажи билетов.

8,6 миллиона евро пойдут на зарплаты игроков и тренерского штаба.

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