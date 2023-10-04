Фрэнк Камински: «В Евролиге каждая игра имеет значение»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Партизан НБА Фрэнк Камински Баскетбол

Бигмен «Партизана» Фрэнк Камински объяснил, почему решил покинуть НБА и продолжить карьеру в Евролиге.

Беседуя с журналистами перед поездкой в Израиль на матч с «Маккаби Тель-Авив», Камински отметил, что ценит концепцию европейского турнира, в котором каждая отдельная игра имеет гораздо большую ценность по сравнению с НБА.

«В Евролиге каждая игра имеет значение. Ведется серьезная подготовка, важным является все, каждая мелочь. Ты играешь в сложных условиях, арены сходят с ума, болельщики сумасшедшие.

Это будет интересный опыт. Я еще не играл на выезде в такой обстановке, поэтому мне очень интересно», – признался Камински.

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