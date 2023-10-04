Уэйд Болдуин изъявил желание играть за сборную Израиля
Американский разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» Уэйд Болдуин заявил о желании играть за сборную Израиля.
«Я хотел бы играть за сборную Израиля.
Знаю, что страна принимает новых граждан и хочу быть частью этого. Я максимально открыт для возможности играть за национальную сборную – было бы замечательно, если бы это могло произойти здесь, в Израиле. Потому что здесь я чувствую себя как дома», – сказала Болдуин.
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