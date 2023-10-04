Донован Митчелл не будет подписывать продление контракта с «Кавальерс» по ходу сезона-23/24

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Баскетбол

Звезда «Кливленда» Донован Митчелл подтвердил, что не будет подписывать продление контракта с клубом в по ходу сезона-23/24.

При этом он отметил, что такой расклад не исключает возможности продления в будущем.

«Я хочу напомнить, что у меня все еще будет возможность подписать продление контракта следующим летом. Не уверен, что люди понимают этот аспект», – сказал Митчелл.

У Митчелла действующий контракт с «Кавальерс» на сезон-24/25, а также опция игрока на сезон-25/26 (37 миллионов долларов).

На данный момент баскетболист сосредоточен на предстоящем сезоне-23/24.

«Для меня сейчас самое главное – выступление команды в новом сезоне, развитие того, что было достигнуто в минувшем чемпионате. Надо выжать максимум из этого состава и попытаться выиграть чемпионат, дальше видно будет», – считает Митчелл.

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1 комментарий

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VKing24
С таким составом надо за гайками идти, а не отлетать в первом раунде...

Пусть лучше в зал идёт и менталку тренирует
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