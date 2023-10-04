Донован Митчелл не будет подписывать продление контракта с «Кавальерс» по ходу сезона-23/24

Звезда « » подтвердил, что не будет подписывать продление контракта с клубом в по ходу сезона-23/24.

При этом он отметил, что такой расклад не исключает возможности продления в будущем.

«Я хочу напомнить, что у меня все еще будет возможность подписать продление контракта следующим летом. Не уверен, что люди понимают этот аспект», – сказал Митчелл.

У Митчелла действующий контракт с «Кавальерс» на сезон-24/25, а также опция игрока на сезон-25/26 (37 миллионов долларов).

На данный момент баскетболист сосредоточен на предстоящем сезоне-23/24.

«Для меня сейчас самое главное – выступление команды в новом сезоне, развитие того, что было достигнуто в минувшем чемпионате. Надо выжать максимум из этого состава и попытаться выиграть чемпионат, дальше видно будет», – считает Митчелл.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют

«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА