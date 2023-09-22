Звездный защитник и « » вряд ли будут работать над продлением контракта в этом году.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Не жду, что он подпишет продление контракта с «Кэвз» этим летом. Я также не думаю, что это вызывает серьезную тревогу», – сказал Уиндхорст в четверг.

Уиндхорст на протяжении последних нескольких месяцев говорил о том, что решающий момент в данном вопросе наступит следующим летом.

«Митчелл не рассматривал вариант с продлением в этом году, думаю, «Кавальерс» знали об этом, когда выменивали его. Ожидаю, что ключевой момент наступит через год, когда у него останется один сезон по контракту», – заявил Уиндхорст в конце июля.

Контракт Митчелла рассчитан до 2026 года, на последний сезон распространяется опция игрока.

«В Китае смотрят на количество очков, здесь все иначе». Новый разыгрывающий ЦСКА – об игре с Эриком Бледсоу, опыте в сборной США и Call of Duty

США не должны считаться фаворитами турниров ФИБА. Баскетбол НБА слишком отдалился от европейского