Донован Митчелл и «Кливленд» вряд ли станут продлевать контракт в этом году

Теги возможные переходы Кливленд НБА Брайан Уиндхорст Донован Митчелл Баскетбол

Звездный защитник Донован Митчелл и «Кливленд» вряд ли будут работать над продлением контракта в этом году.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Не жду, что он подпишет продление контракта с «Кэвз» этим летом. Я также не думаю, что это вызывает серьезную тревогу», – сказал Уиндхорст в четверг.

Уиндхорст на протяжении последних нескольких месяцев говорил о том, что решающий момент в данном вопросе наступит следующим летом.

«Митчелл не рассматривал вариант с продлением в этом году, думаю, «Кавальерс» знали об этом, когда  выменивали его. Ожидаю, что ключевой момент наступит через год, когда у него останется один сезон по контракту», – заявил Уиндхорст в конце июля.

Контракт Митчелла рассчитан до 2026 года, на последний сезон распространяется опция игрока.

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