Заир Смит подписал негарантированный контракт с «Кливлендом»

16-й номер драфта 2018 года Заир Смит (24 года, 190 см) получит шанс на попадание в окончательный состав «Кливленда».

Как информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, Смит заключил негарантированное соглашение с «Кавс».

Защитник провел в НБА 13 матчей. Последний раз он выходил на паркет в январе 2020 года в составе «Филадельфии».

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