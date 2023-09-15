Заир Смит подписал негарантированный контракт с «Кливлендом»

Теги возможные переходы Кливленд НБА Заир Смит Баскетбол

16-й номер драфта 2018 года Заир Смит (24 года, 190 см) получит шанс на попадание в окончательный состав «Кливленда».

Как информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, Смит заключил негарантированное соглашение с «Кавс».

Защитник провел в НБА 13 матчей. Последний раз он выходил на паркет в январе 2020 года в составе «Филадельфии».

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bear7904
Как можно не упомянуть факт, что его Фила на Бриджеса махнула))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий