Джей Би Бикерстафф: «Вы увидите изменения в нашем нападении. Мы сделаем ставку на движение мяча и движение игроков»

Главный тренер « » рассказал о предстоящих изменениях в системе нападения команды.

«Вы увидите изменения в нашем нападении. Два года назад мы делали ставку на движение мяча и движение игроков. Мы попытаемся вернуться к этому. Когда все больше двигаются, мяч тоже больше двигается. Тогда Донован получит возможность после того, как защита сместится, заняться тем, что у него получается лучше всего.

Придется просить всех быть немного динамичнее, не позволять защитникам успевать сориентироваться. Когда ты пытаешься угнаться за таким элитным игроком, как Донован, у Митчелла автоматически преимущество над тобой. Теперь ему просто придется завершить владение», – поделился специалист.

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