Джей Би Бикерстафф: «Вы увидите изменения в нашем нападении. Мы сделаем ставку на движение мяча и движение игроков»
Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф рассказал о предстоящих изменениях в системе нападения команды.
«Вы увидите изменения в нашем нападении. Два года назад мы делали ставку на движение мяча и движение игроков. Мы попытаемся вернуться к этому. Когда все больше двигаются, мяч тоже больше двигается. Тогда Донован Митчелл получит возможность после того, как защита сместится, заняться тем, что у него получается лучше всего.
Придется просить всех быть немного динамичнее, не позволять защитникам успевать сориентироваться. Когда ты пытаешься угнаться за таким элитным игроком, как Донован, у Митчелла автоматически преимущество над тобой. Теперь ему просто придется завершить владение», – поделился специалист.
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