Крис Миддлтон ожидает, что новый сезон станет лучшим в карьере для него и Янниса с Лиллардом
Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон считает, что трио лидеров команды (он, а также Яннис Адетокумбо и приобретенный недавно Дэмиан Лиллард) смогут быстро найти общий язык и удачно взаимодействовать на площадке.
Об этом информирует инсайдер Крис Хэйнс.
«Крис сказал мне вчера, что по его ожидания все трое выдадут лучшие сезоны в карьере. Это о многом говорит», – рассказал Хэйс.
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