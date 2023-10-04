Крис Миддлтон ожидает, что новый сезон станет лучшим в карьере для него и Янниса с Лиллардом

Форвард « » считает, что трио лидеров команды (он, а также и приобретенный недавно ) смогут быстро найти общий язык и удачно взаимодействовать на площадке.

Об этом информирует инсайдер Крис Хэйнс.

«Крис сказал мне вчера, что по его ожидания все трое выдадут лучшие сезоны в карьере. Это о многом говорит», – рассказал Хэйс.

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