Крис Миддлтон ожидает, что новый сезон станет лучшим в карьере для него и Янниса с Лиллардом

Теги Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон считает, что трио лидеров команды (он, а также Яннис Адетокумбо и приобретенный недавно Дэмиан Лиллард) смогут быстро найти общий язык и удачно взаимодействовать на площадке.

Об этом информирует инсайдер Крис Хэйнс.

«Крис сказал мне вчера, что по его ожидания все трое выдадут лучшие сезоны в карьере. Это о многом говорит», – рассказал Хэйс.

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1 комментарий

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kolyan#15
Если Миддлтон сыграет на хорошем уровне, тогда финал востока у них в кармане.
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