Дэмиан Лиллард: «Яннис Адетокумбо относится к работе так же, как и я»

Новобранец « » рассказал, почему он хотел играть с в «Бакс».

«Когда я слышу, как он говорит и как он относится к своей работе, он говорит на моем языке. Он относится к работе так же, как я всегда относился.

Я думаю, что это тот человек, с которым мне будет легче всего поладить», – сказал Лиллард.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья