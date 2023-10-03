Дэмиан Лиллард: «Яннис Адетокумбо относится к работе так же, как и я»
Новобранец «Милуоки» Дэмиан Лиллард рассказал, почему он хотел играть с Яннисом Адетокумбо в «Бакс».
«Когда я слышу, как он говорит и как он относится к своей работе, он говорит на моем языке. Он относится к работе так же, как я всегда относился.
Я думаю, что это тот человек, с которым мне будет легче всего поладить», – сказал Лиллард.
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