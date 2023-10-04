Стив Керр об адаптации Криса Пола в системе «Уорриорз»: «Обе стороны будут стремиться к компромиссу»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр уверен в том, что ему удастся сделать новобранца команды Криса Пола органичной частью атакующей системы «воинов».

«Мы собираемся часто играть пик-энд-роллы, потому что Крис Пол один из лучших специалистов мира в этом вопросе. Но и он со своей стороны крайне заинтересован в том, чтобы начать делать ряд вещей, которые мы делаем – сплит-кат, наше движение. Он очень умный баскетболист и уже начал разбираться в том, как быть эффективным.

Мы собираемся положиться на него, а он на нас. Будем стремиться к компромиссу, наше нападение в итоге обретет свою форму», – заявил Керр.

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
Типа буду выпускать в старте, но менять через 3 минуты?
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