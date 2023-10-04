Главный тренер « » уверен в том, что ему удастся сделать новобранца команды органичной частью атакующей системы «воинов».

«Мы собираемся часто играть пик-энд-роллы, потому что Крис Пол один из лучших специалистов мира в этом вопросе. Но и он со своей стороны крайне заинтересован в том, чтобы начать делать ряд вещей, которые мы делаем – сплит-кат, наше движение. Он очень умный баскетболист и уже начал разбираться в том, как быть эффективным.

Мы собираемся положиться на него, а он на нас. Будем стремиться к компромиссу, наше нападение в итоге обретет свою форму», – заявил Керр.

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