Стив Керр об адаптации Криса Пола в системе «Уорриорз»: «Обе стороны будут стремиться к компромиссу»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр уверен в том, что ему удастся сделать новобранца команды Криса Пола органичной частью атакующей системы «воинов».
«Мы собираемся часто играть пик-энд-роллы, потому что Крис Пол один из лучших специалистов мира в этом вопросе. Но и он со своей стороны крайне заинтересован в том, чтобы начать делать ряд вещей, которые мы делаем – сплит-кат, наше движение. Он очень умный баскетболист и уже начал разбираться в том, как быть эффективным.
Мы собираемся положиться на него, а он на нас. Будем стремиться к компромиссу, наше нападение в итоге обретет свою форму», – заявил Керр.
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