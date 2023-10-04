Клэй Томпсон при игре маленькой пятеркой будет защищаться против тяжелых форвардов
По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, атакующий защитник Клэй Томпсон при игре маленькой пятеркой будет защищаться против тяжелых форвардов соперника.
«Мы планируем использовать Клэя против четвертых номеров. Он силен физически, он привык отрабатывать в «посте» после разменов.
Мы считаем, что он справится, и будем использовать этот вариант. Будем смотреть, что получится», – отметил Керр.
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