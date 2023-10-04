Клэй Томпсон при игре маленькой пятеркой будет защищаться против тяжелых форвардов

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Клэй Томпсон Баскетбол

По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, атакующий защитник Клэй Томпсон при игре маленькой пятеркой будет защищаться против тяжелых форвардов соперника.

«Мы планируем использовать Клэя против четвертых номеров. Он силен физически, он привык отрабатывать в «посте» после разменов.

Мы считаем, что он справится, и будем использовать этот вариант. Будем смотреть, что получится», – отметил Керр.

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6 комментариев

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blooooomka
Мне одному смешно? хотя бы против легких форвардом справиться ему, а тут против тяжёлых? Нашли, блин, "универсального" мистера замка🤣
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Чубака из половины Шака
Видимо акценты в атаке у воинов будут меняться, если Клэй будет отрабатывать в обороне в посте, что забирает достаточно много сил, которых на активные действия в атаке будет не хватать. Парень то не самый молодой и горячий.
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Savardus
Ну то есть против Зайона и Яниса, примерно так получается?)
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Daff Rogers
а Уиггинс нафига? Может Клэй когда-то и лучше Эндрю защищался, но сейчас физуха явно на стороне канадца.
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quznez
Ответ blooooomka
Мне одному смешно? хотя бы против легких форвардом справиться ему, а тут против тяжёлых? Нашли, блин, "универсального" мистера замка🤣
Несколько сезонов его пробовали на 4ке, в последнем плове пятую часть времени там провёл.
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Вадим Дзахоев
Ответ Savardus
Ну то есть против Зайона и Яниса, примерно так получается?)
А еще против Дюрэнта, Леброна и прочих. Но, думаю, что против их команд маленькой пятеркой играть не будут. Это самоубийство
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