По словам главного тренера « » , атакующий защитник при игре маленькой пятеркой будет защищаться против тяжелых форвардов соперника.

«Мы планируем использовать Клэя против четвертых номеров. Он силен физически, он привык отрабатывать в «посте» после разменов.

Мы считаем, что он справится, и будем использовать этот вариант. Будем смотреть, что получится», – отметил Керр.

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