Остин Риверс: «Я бы сделал все что угодно, чтобы играть за «Майами»

Теги Майами Миннесота НБА Эрик Споэльстра Остин Риверс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Остин Риверс в подкасте эксперта Билла Симмонса высоко отозвался о «Майами», которым руководит главный тренер Эрик Споэльстра.

«Майами» – это мечта любого игрока, как я. Спо тренирует, не основываясь на заслугах или нулях в контракте...

Я бы сделал все что угодно, чтобы играть за «Майами», – сказал Риверс.

Защитник за свою карьеру выступал за семь различных команд.

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1 комментарий

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Ed Monix
Это как играть за сочинский клуб. Понятно, что там хорошо. А Эрик как тренер - особый разговор. Светлая филиппинская голова с чёрными волосами.
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