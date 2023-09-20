Остин Риверс: «Я бы сделал все что угодно, чтобы играть за «Майами»
Защитник «Миннесоты» Остин Риверс в подкасте эксперта Билла Симмонса высоко отозвался о «Майами», которым руководит главный тренер Эрик Споэльстра.
«Майами» – это мечта любого игрока, как я. Спо тренирует, не основываясь на заслугах или нулях в контракте...
Я бы сделал все что угодно, чтобы играть за «Майами», – сказал Риверс.
Защитник за свою карьеру выступал за семь различных команд.
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