Дрэймонд Грин: «Как Стефа Карри можно не считать лучшим разыгрывающим в истории? Для меня это легкий выбор»

Теги Мэджик Джонсон Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время интервью выразил уверенность в том, что его многолетний одноклубник Стефен Карри превзошел легендарного Мэджика Джонсона и может называть себя лучшим разыгрывающим в истории баскетбола.

«Сделанном Стефеном для баскетбола... Его вклад в баскетбол... ох. Как вообще Стефа Карри можно не считать лучшим разыгрывающим в истории?

Для меня это легкий выбор. Я выбираю моего кореша Стефа Карри», – заявил Грин.

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1 комментарий

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Михаил Опякин
А я выбираю своего кореша-Серегу Базаревича
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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