Дрэймонд Грин: «Как Стефа Карри можно не считать лучшим разыгрывающим в истории? Для меня это легкий выбор»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время интервью выразил уверенность в том, что его многолетний одноклубник Стефен Карри превзошел легендарного Мэджика Джонсона и может называть себя лучшим разыгрывающим в истории баскетбола.
«Сделанном Стефеном для баскетбола... Его вклад в баскетбол... ох. Как вообще Стефа Карри можно не считать лучшим разыгрывающим в истории?
Для меня это легкий выбор. Я выбираю моего кореша Стефа Карри», – заявил Грин.
Вечное оправдание НБА: Америка привезла только второстортных
Наглец-MVP, экс-звезда ЦСКА и два Вагнера – они стали чемпионами мира по баскетболу
1 комментарий