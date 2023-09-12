Форвард « » во время интервью выразил уверенность в том, что его многолетний одноклубник превзошел легендарного и может называть себя лучшим разыгрывающим в истории баскетбола.

«Сделанном Стефеном для баскетбола... Его вклад в баскетбол... ох. Как вообще Стефа Карри можно не считать лучшим разыгрывающим в истории?

Для меня это легкий выбор. Я выбираю моего кореша Стефа Карри», – заявил Грин.

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