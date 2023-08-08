«Многому у него научился». Остин Ривз отреагировал на похвалу Леброна после матча с Пуэрто-Рико
Сборная США в рамках подготовки к чемпионату мира-2023 провела товарищеский матч с командой Пуэрто-Рико в Лас-Вегасе и победила с разницей «+43» (117:74).
Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз набрал 9 очков (4 из 8 с игры), 4 подбора и 4 передачи.
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Ривз отреагировал на похвалу Леброна во время интервью.
«О, это мой кореш. Многому у него научился за последние два года. Приятно, когда он делает комплимент, одобряет твою игру.
Это были два особенных сезона. Надеюсь, в этом нам удастся выиграть чемпионат», – заявил Ривз.
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